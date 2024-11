Vídeo mostra idosa sendo covardemente agredida durante assalto em cafeteria de Goiânia

Crime teria acontecido na cafeteria de propriedade da vítima, localizada no Setor Coimbra

Paulo Roberto Belém - 27 de novembro de 2024

Idosa foi agredida dentro de cafeteria da qual é proprietária. (Foto: Reprodução)

Uma idosa, de 82 anos, procurou a delegacia alegando ter sido agredida e roubada na manhã desta quarta-feira (27), por um indivíduo em uma cafeteria localizada no Setor Coimbra, região Centro-Norte de Goiânia.

A vítima seria proprietária do estabelecimento e contou que o suspeito teria entrado no local por volta das 10h30, agindo como um suposto cliente, pedindo um item do café.

Foi nesse momento em que o autor teria sacado uma faca da cintura e anunciado o assalto, ameaçando esfaqueá-la e dando um soco da boca da idosa, que foi jogada no chão, ficando ferida.

O indivíduo ainda teria pegado a bolsa da idosa e fugido do local com os documentos, cartões bancários e um valor de R$ 40 em espécie.

A vítima afirmou ainda que o suspeito teria utilizado um dos cartões dela para realizar várias compras pequenas, que totalizaram o montante de R$ 300, utilizando o recurso de pagamento por aproximação.

O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil.