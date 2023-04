Apae Anápolis abre inscrições para cursos gratuitos de informática básica

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Informática Básica fornecidos pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Anápolis. Ao todo serão disponibilizadas 48 vagas e as aulas vão ser ministrados no segundo trimestre de 2023.

Para participar, basta apenas ter mais que 14 anos e se cadastrar por meio do “WhatsApae”, pelo número (62) 3098 2525.

As aulas serão ministradas na própria instituição, localizada no Bairro Bougainville, na região da Brasil Norte, e o início está previsto para os dias 17 e 18 de abril, com fim programado para 22 de junho.

Serão duas turmas às segundas, quartas e sextas, das 08h às 11h, e das 13h30 às 16h30, ambas com 12 vagas cada.

Além delas, com o mesmo número de oportunidades e mesmos horários, também serão disponibilizadas classes às terças e quintas. A carga horária para a conclusão do curso é de 70 horas.

Aproximadamente quatro mil alunos já passaram pelo curso, desde pré-adolescentes até idosos. Novas turmas são abertas a cada três meses.