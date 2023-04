Cientistas descobrem ‘capítulo oculto’ da Bíblia escrito há 1.500 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um grupo de pesquisadores descobriu um “capítulo oculto” na Bíblia cristã escrito há aproximadamente 1.500 anos.

O estudo foi publicado no jornal Estudos do Novo Testamento (New Testament Studies, em inglês). O trecho recém-descoberto estava escondido sob duas camadas de pergaminho reescrito.

O texto havia sido raspado do pergaminho. Os cientistas conseguiram acessá-lo por meio de fotografias utilizando luz ultravioleta.

De acordo com os pesquisadores, a passagem é uma interpretação do capítulo 12 de Mateus, da Bíblia. Originalmente, o capítulo era parte das traduções siríacas antigas das escrituras feitas há 1.500 anos.

Até então, existiam apenas dois manuscritos conhecidos por conter a tradução siríaca antiga dos Evangelhos -um na Biblioteca Britânica, em Londres, e o outro descoberto no Mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, Egito. O novo manuscrito foi encaminhado para a Biblioteca do Vaticano.

O texto ofereceu aos pesquisadores novos insights e sutis revelações sobre as escrituras, que diferem de outras traduções.

Um exemplo é a tradução grega de Mateus 12, que diz: “Naquela época, Jesus passava pelos campos de trigo no sábado; e seus discípulos ficaram com fome e começaram a colher as espigas e comer”.

Já a tradução siríaca expressa a passagem como: “começaram a colher as espigas, esfregá-las nas mãos e comê-las”.

“Isso nos dá uma visão dos primeiros estágios do texto da Bíblia e das comunidades que a traduziam”, disse Garrick Allen, professor sênior de estudos do Novo Testamento na Universidade de Glasgow ao tabloide Daily Mail.