Adolescente morre soterrado em buraco que cavou em praia na Itália

Ele foi retirado do buraco pelos socorristas e já não apresentava sinais vitais

Folhapress - 11 de julho de 2025

Buraco cavado por crianças em praia de Montalto di Castro, na região de Lácio, Itália. (Foto: Reprodução/X)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um adolescente morreu soterrado pela areia em uma praia, na Itália, após cavar um buraco de aproximadamente um metro e meio de profundidade.

Riccardo Boni, 17, morreu asfixiado. Ele foi retirado do buraco pelos socorristas e já não apresentava sinais vitais. Os médicos tentaram reanimá-lo, sem sucesso.

Riccardo e seus irmãos mais novos cavaram nesta quinta-feira (10) um buraco numa praia em Montalto di Castro, na região de Lácio, a cerca de 1h30 de carro de Roma. As crianças mais novas foram brincar mais perto do guarda-sol onde o pai deles estava e deixaram o adolescente sozinho, segundo relatos feitos à imprensa italiana.

Quando a abertura atingiu cerca de um metro e meio, Riccardo decidiu entrar no buraco. As paredes de areia desabaram e soterraram o jovem, que não conseguiu gritar por socorro. Banhistas que estavam nos arredores não perceberam o que estava acontecendo.

Pouco depois, o pai notou a ausência do primogênito. Ele foi levado pelos filhos mais novos ao buraco e percebeu o que tinha acontecido. Com a ajuda de outros turistas, ele cavou o local na tentativa de retirar o menino.

Autoridades locais estão investigando o caso.