Funcionários de unidades escolares poderão revistar mochilas de alunos em Goiás

Horas depois do atentado no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio, em Santa Tereza de Goiás, que deixou três alunos feridos, na terça-feira (11), a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) divulgou uma portaria que autoriza os funcionários das escolas a realizarem uma revista nas mochilas dos alunos.

A medida foi publicada no Sistema Eletrônico de Informações e será válida por 90 dias, prazo estipulado pelo Governo do estado para a compra de detectores de metais nos colégios estaduais.

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) também propôs a criação de um grupo de trabalho, formado pelos conselhos tutelares, que realizará palestras com os pais das crianças sobre a responsabilidade que os mesmos devem ter para com os pequenos.

Ainda na terça-feira (11), o governador Ronaldo Caiado (UB) realizou uma coletiva de imprensa no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, sede do Governo de Goiás, onde informou alguns projetos que estão em andamento para garantir a segurança dos estudantes.

Na ocasião, ele informou que algumas ações de segurança e inteligência serão reforçadas nas instituições de ensino e que a polícia estará autorizada a realizar busca nas casas de quem incitar ou praticar atos de violência.

“Temos que dar aos pais a garantia para que, dentro do ambiente escolar, ele [o aluno] possa ter tranquilidade. Nós estamos adquirindo detector de metais, acionando cada vez mais nossas áreas de Segurança Pública e da Inteligência e também ampliando as prerrogativas dos nossos professores e coordenadores para terem acesso às mochilas dos alunos que estejam com atitudes suspeita”, disse.