Após mais de 15 dias internado, morre adolescente vítima de acidente de trânsito em Anápolis

Há mais de 15 dias internado após ter sofrido um grave acidente de trânsito na BR-060, em Anápolis, um adolescente, de 17 anos, não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (12), no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O Portal 6 apurou que o caso ocorreu ainda no dia 27 de março, quando por volta de 18h, o rapaz – que pilotava uma moto – acabou se chocando contra um carro.

No momento do acidente, o adolescente estava próximo à passarela que conecta o Jardim Alvorada ao Bairro de Lourdes e com o impacto, acabou caindo do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local para registrar a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente e encaminhou a vítima inconsciente para o HEANA.

No entanto, após cerca de 16 dias internado em estado grave, o rapaz não resistiu e veio a óbito.

Agora, a Polícia Civil (PC) investiga o caso para constatar se houve também imprudência ou ilegalidades por parte do outro motorista envolvido no acidente.