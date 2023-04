Casos de chikungunya em Goiás caem, mas dois municípios ainda chamam atenção

O índice de casos notificados de chikungunya em Goiás apresentou uma queda de 72,65% nos três primeiros meses de 2023 se comparado com o mesmo período do ano passado. Além disso, não foi registrado nenhum óbito.

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES), o estado contabilizou até a 13º semana do ano um total de 865 casos notificados da doença.

No comparativo ao mesmo período de 2022, a quantidade registrada chegava a ser até quase quatro vezes maior, com 3.163 notificados.

Embora o estado tenha registrado uma queda no número de notificações, alguns municípios se destacam pela alta quantidade de contaminados.

Dominando a listagem está Goiânia com 100 casos confirmados da doença. Logo em seguida, aparece Luziânia com um total de 34 casos confirmados.

Outra cidade que também se destaca é Águas Lindas de Goiás tendo, ao todo, 23 casos. São Luís de Montes Belos e Palmeiras de Goiás apresentam 15 e 14 diagnósticos identificados, respectivamente.

Já em Anápolis, Gouvelândia e Firminópolis, a quantidade de confirmados em cada município foi de 09 casos, em cada.