Goiânia amplia quantidade de “Direita Livre” para 72 pontos; saiba onde

Iniciativa visa contribuir para diminuição de filas e do tempo de deslocamento

Gabriella Pinheiro - 03 de julho de 2025

Direita livre, em Goiânia. (Foto: Divulgação /Prefeitura de Goiânia)

Goiânia ampliou a quantidade de conversões livres à direita, também conhecidas como “Direita Livre”, e, agora, a cidade passa a contar com mais 72 pontos, conforme a Prefeitura Municipal.

A medida, que está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), permite que os motoristas façam a conversão nesse sentido mesmo com o sinal vermelho, desde que sejam respeitadas as normas de segurança viária.

Segundo o diretor de Trânsito da Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), Luís Tiago Santos, a iniciativa contribui para a diminuição de filas e do tempo de deslocamento, melhora a eficiência dos cruzamentos e reduz o consumo de combustível.

“Com as placas indicativas, o motorista que precisa apenas virar à direita pode seguir sem esperar o sinal abrir, desde que respeite os pedestres, ciclistas e outros veículos”, explica.

Alguns dos novos pontos ampliados em Goiânia:

Av. Milão x Rua das Orquídeas

Av. T-9 x Rua Flemington

Av. T-9 x Av. Afonso Pena

Av. T-4 x Av. Rui Barbosa

Praça Santos x Av. C-206

Av. Portugal x Av. T-8

3ª Radial x Rua 1015

Av. Independência x Av. Contorno

Rua 17-A x Av. Tocantins

Av. Dom Emanuel x Rua do Cristal

Rua do Chumbo x Av. Cariri

Avenida Mal. Rondon x Avenida Rio Branco

Av. Oeste x Av. Tocantins

Av. Manchester x Av. Leste Oeste

Alameda dos Buritis x Gercina Borges

Alameda das Rosas x Av. 9

Av. C-1 x Av. C-2

Pç. Isidoria x 18ª Radial

Pç. Isidoria x 2ª Radial

Pç. Isidoria x 4ª Radial

4º Radial x Antônio Martins Borges

Av. Paranaíba com Rua 68

Av. Independência x Rua 6A

Al. das Rosas x Rua 9

Rua 90 x Al. Guimarães Natal

Al. Rosas x Rua 2

1ª Radial com Al. Guimarães Natal

24 de Outubro x Al. Progresso

Av. Universitária com Av. A

Av. Olinda x Rua Campo Grande

Av. Consolação x Rua da Alegria

Av. Gen. Couto Magalhães x Av. Dr. João Teixeira

Av. Padre Monte x Frei Miguelino

Av. Inhumas x São Miguel

Quinta Avenida x Armando de Godoy

Rua 90 x Rua 115 – Setor Sul

Rua 72 x Av. H – Jardim Goiás

Av. Anhanguera x Rua 225

Alameda das Rosas x Av. Portugal

Av. Fusijama x Av. Pedro Ludovico

Av. Oeste x Av. Goiás Norte

Av. Anhanguera x Av. Raposo Tavares

Av. Perimetral x Av. Noroeste

Av. Pedro Paulo de Souza x Av. Perimetral Norte (sentido Sul)

Av. Perimetral Norte x Av. Pedro Paulo de Souza (Sentido Leste)

Av. Pedro Paulo de Souza x Av. Perimetral Norte (sentido Norte)

Av. Perimetral Norte x Av. Pedro Paulo de Souza (sentido Oeste)

Av. Goiás x Rua Bernardo Sayão

Av. Anhanguera x Rua Simon Bolívar

Av. 85 x Av. T-10 – Setor Bueno

Av. T-7 X Av C-4

Av. Pires Fernandes x Av. Tocantins

Av Lisboa x Av. Madrid

Pça Cruzeiro x Rua 90

Rua 233 x Rua C-244

