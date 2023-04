Mulher incomodada com cheiro misterioso descobre o que antigos moradores faziam no banheiro da casa dela

Uma mulher ficou incomodada com um cheiro horrível e misterioso que assolava o banheiro e, ao decidir investir, descobriu um segredo obscuro dos antigos moradores do imóvel.

Julia Lang-Malone é australiana e compartilhou toda a história no TikTok. Ela contou que foi muito complicado entender qual era a origem do cheiro insuportável que vinha do banheiro.

A atual moradora da residência chamou o marido para ajudar na força-tarefa e, para a surpresa de todos, finalmente conseguiram descobrir: os antigos residentes eram excelentes fumantes.

Abrindo o ralo e um buraco oco no chuveiro, a dupla percebeu que havia um estoque infinito de bitucas de cigarro, além das cinzas.

“Essa p*ta estava despejando seus cigarros nesta pequena parte aqui, então agora temos um estoque ilimitado de pontas de cigarro nessa coisa”, disse revoltada.

Segundo Julia, aparentemente eles fumavam durante o banho e aproveitavam os espacinhos do banheiro para jogar as bitucas. Por essa razão, não houve produto de limpeza que amenizasse o mau cheiro.

O casal precisou trabalhar longas horas para retirar tudo e deixar o cômodo melhor. “Basicamente, destruímos todo o chuveiro — o que é uma chatice — para ter acesso aos cigarros, mas não tivemos muita escolha porque era tão nojento e estávamos desesperados”, finalizou.

Confira!