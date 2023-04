Murilo Huff, Alexandre Pires e Seu Jorge são destaques para o final de semana em Anápolis e Goiânia

Os goianos devem se preparar, pois com tantos nomes de peso no cenário nacional, este final de semana promete ser inesquecível para aqueles que querem curtir o melhor de Anápolis e Goiânia.

Sendo assim, uma coisa é certa, com essas atrações imperdíveis, vai ser impossível ficar entediado no sofá de casa. Então, a dica é ficar de olho no que o Agenda Portal 6 separou.

Pela primeira vez em Anápolis, Murilo Huff promete emocionar os fãs com uma apresentação para lá de especial. O evento, que será realizado no sábado (15), no Centro de Convenções, contará também com a presença de Eduardo Melo, Sterzi e Baile do Mário.

Para alimentar ainda mais a expectativa dos anapolinos, ao Portal 6, a assessoria do sertanejo revelou que ele garantiu que esta será uma apresentação diferente de todas as outras, principalmente por conta do carinho que o cantor tem pela cidade. Assim, a ideia é de que sejam ao menos 02h de show.

Porém, aqueles que ainda não compraram os ingressos devem se apressar, pois 85% já foram vendidos. Para comprar basta acessar o site BaladApp.

Em Goiânia, o sábado também será com muita música boa, reunindo dois grandes e aclamados nomes brasileiros.

Acontece que a turnê do projeto “Irmãos”, que conta com Alexandre Pires e Seu Jorge, vai embalar os goianos na Arena Multiplace, espaço anexo ao Laguna Gastrobar. Para quem ainda não garantiu os ingressos, é possível compra-los por meio do site BaladApp.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra;