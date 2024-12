TCMGO determina que Prefeitura de Anápolis prove que tem equipamentos e profissionais para inaugurar UPA e hospital no Leblon

Vistoria feita por técnicos da corte no local indicou que edificações estão 95% concluídas, mas dúvida ainda permanece

Pedro Hara - 08 de dezembro de 2024

Obras estão sendo realizadas na UPA da Mulher. (Foto: Recebida pela Rápidas)

A Prefeitura de Anápolis tem cinco dias para provar ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) que possui condições para inaugurar o Hospital Municipal Georges Hajjar e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mulher.

O prazo foi estabelecido após visita in loco feita por técnicos do órgão nas unidades de saúde, na última semana.

Alguns dos apontamentos feitos no relatório entregue ao conselheiro Sérgio Cardoso e ao qual Rápidas teve acesso foram a conclusão de 95% das obras, com móveis e equipamentos instalados.

No entanto, o documento destaca que a maior parte dos itens ainda está guardada no almoxarifado da Prefeitura de Anápolis.

Outro apontamento feito pela equipe do TCMGO é a ausência de prestadores de serviços nos locais para realizar o atendimento à população.

Caso a Prefeitura não consiga comprovar que terá servidores do próprio município para operar as unidades de saúde, a maior possibilidade é que seja expedida uma liminar proibindo a inauguração do Hospital e da UPA.

Em decisão anterior, o TCMGO tinha impedido a Prefeitura de fazer contratos emergenciais para inaugurar as unidades, alegando que houve tempo suficiente para realizar processo licitatório.