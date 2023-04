Nestes próximos dias, poderá haver algumas surpresas e será preciso que certas pessoas fiquem atentas. Inclusive, há até um recado do horóscopo para avisar que alguns signos não devem aceitar o convite que receberão em breve.

Essas casas podem estar deslumbradas com alguém próximo, mas não se enganem! Existem grandes chances de estarem correndo perigo na presença dessa pessoa, que se diz tão confiável.

O verdadeiro problema é que os signos que listaremos não costumam ser tão atenciosos aos detalhes e preferem acreditar nas palavras bonitas e sorrisos cativantes de quem se aproxima.

Isso pode ser muito complicado, caso algum maldoso perceba essa inocência e tente manipular esses nativos com bom coração. Diante disso, para não cair em nenhuma armadilha, confira agora quem deve ficar muito atento nos próximos dias.

3 signos que não devem aceitar o convite que vão receber nos próximos dias:

1. Câncer

Esse signo é campeão em criar muitas expectativas com as pessoas, acreditar fielmente em todos os discursos e se decepcionar amargamente depois.

Inclusive, existe alguém bem próximo pensando em te convidar para uma noite e isso pode acabar dando muito errado. Aprenda a ouvir mais sua própria intuição e não vá!

Afinal, se essa pessoa realmente gostar de você, isso não mudará nada entre vocês. Apenas recuse!

2. Libra

Os librianos, por suas vezes, apesar de serem espertos e maliciosos, sempre acabam falhando na hora de ouvir a intuição. Isso porque esses nativos adoram manter uma boa relação com as pessoas à sua volta.

Logo, por mais que aquilo não pareça certo, os librianos acabam consentindo e entrando em enrascadas perigosas. Posteriormente, o arrependimento assola esses nativos.

A verdade é que não compensa tentar estar sempre de bem com todos. Existem pessoas que não devem estar em nosso círculo de amizade e está tudo bem.

3. Peixes

Por fim, essa casa também é muito capaz de se sabotar, ignorando totalmente a intuição, e cair no papo de alguém mal intencionado.

Com isso, o horóscopo semanal deixou uma boa dica para os piscianos: não vá se aventurar aceitando algum convite duvidoso por aí ou uma viagem não premeditada.

Mantenha os pés no chão e, pelo menos desta vez, tentem agir com a razão, ao invés do coração.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!