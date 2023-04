Neste mês de abril, há alguns signos que estão cercados de inveja e precisam ficar muito espertos e se protegerem da negatividade dessas pessoas, pois pode ser algo extremamente tóxico.

Essas casas astrológicas trazem consigo um poder maior de atração de cobiça e interesse por terem uma energia contagiante, sorte e muitas amizades. Por essa razão, devem estar sempre em alerta.

Porém, neste mês, em especial, é necessário redobrar as atenções, já que será um período muito positivo, recheado de sorte e boas notícias. Logo, os maus olhares e as más línguas estarão ainda mais antenadas.

Para não correr nenhum perigo, confira agora quais os signos que precisam ficar bem ligados com quem confiam e se afastar de quem for necessário para não sofrer com as traições e rasteiras desses usurpadores. Veja!

Os signos que estão cercados de inveja e precisam se proteger do mal em abril:

1. Áries

Os arianos são naturalmente muito chamativos. Por onde passam, todos os olhares se voltam. A essência de pessoa decidida, que sabe exatamente onde quer chegar e altamente corajosa é muito marcante.

Por isso, os nativos, geralmente, são rodeados de pessoas ruins, invejosas e ansiosas para os derrubarem a todo instante. É preciso ter uma blindagem muito forte para não serem atingidos por eles.

E, neste mês de abril, enquanto o Sol está na casa ariana e a sorte está voltada para esse signo, é mais importante ainda se afastar de qualquer um que apresentar um comportamento tóxico.

2. Leão

Os leoninos também são pessoas muito chamativas, eufóricas, energéticas e radiantes. Logo, chamam muito atenção por sempre estarem rodeados de pessoas.

O nativo também traz um amor-próprio impecável. Ele é seguro e sabe dos seus pontos fortes. Isso incomoda gente de pouca luz e, claro, atrai muita inveja.

É preciso falar menos, guardar mais e se poupar também. Não dá para confiar em qualquer rostinho agradável que se aproxima. Muita gente interesseira está te rondado, esperando apenas uma falha sua para te derrubar.

3. Sagitário

Por fim, o sagitariano, que assim como os outros dois signos é regido por fogo, também pode ofuscar muitas pessoas e atrair energias ruins.

Isso porque eles são extremamente amigáveis, gentis, sorridentes e entusiásticos. Com isso, os invejosos vão à loucura para tentar tomar o lugar do nativo.

Neste mês de abril, a sorte tem se virado cada vez mais para essa casa. É bom estar de olhos abertos com quem você tem chamado de amigo.

