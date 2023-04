Circuito de Quadrilhas Juninas de Goiás espera público de 5 mil pessoas por noite e reserva novidade; veja calendário

As festas juninas podem parecer um evento ainda distante no imaginário dos goianos. Mas, para quem participa ativamente da festividade, os preparativos não são recentes e já vêm acontecendo há quase cinco meses.

Desde novembro de 2023, o Circuito de Quadrilhas Juninas de Goiás iniciou a organização para mais uma rodada do evento no estado, que volta com todo ímpeto, após retomada moderada em 2022.

A primeira etapa da edição acontecerá em Senador Canedo nos dias 09, 10 e 11 de junho e o encerramento do evento será em Goiânia entre os dias 23 e 26 de junho. As cidades de Aparecida e Nerópolis estão sendo cotadas para sediar a segunda etapa do circuito.

Ao todo, o evento contará com a apresentação de 15 grupos, formados por profissionais liberais, crianças e adolescentes de periferias – que não são profissionais da dança – que seguem em um treinamento intenso de quatro horas por dia aos sábados e domingos, desde janeiro de 2023.

Devido à diminuição drástica de casos da Covid-19 no estado, o presidente da Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás (Fequaju), Thiago Henrique, afirma que a expectativa é que o evento deste ano chegue a receber cerca de 4 a 5 mil pessoas por noite.

“A expectativa de público para os nossos eventos cada ano que passa vem aumentando, pois nós não conseguimos comportar a quantidade de pessoas. Nós temos trabalhado com a prefeitura de cada município para aumentar a quantidade de assentos nos locais para que todos consigam participar do evento”, explicou ao Portal 6.

Para comemorar a retomada da festa, Thiago revelou que a edição de 2023 do Circuito de Quadrilhas Juninas de Goiás trará novidades que irão agradar o público.

Uma delas, será a participação de grupos de quadrilhas de outros estados e um novo formato da votação para o julgamento da rainha junina.

“Nós temos como novidade o julgamento da rainha junina, que será julgada junto com a quadrilha. Teremos também quadrilhas convidadas, que estão começando agora, do interior, como sacode mania de novo brasil, e uma do Distrito Federal”, diz.