Com chegada de frente fria, Goiás pode ter mínima de 10º C na próxima semana

Uma massa de ar polar que se aproxima na região goiana pode causar temperaturas baixas na próxima semana, segundo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O boletim aponta que a frente fria já está no sudoeste de Goiás e, no próximo final de semana, deve atingir as redondezas.

“A frente fria vem do sul do Brasil, subindo pela região sudeste, na altura de São Paulo (SP) e Minas Gerais (MG). Ela aumenta a nebulosidade e umidade sobre uma região”, explica o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim.

Esse cenário favorece as áreas de instabilidade e aumenta a cobertura de nuvens, como se fosse um grande guarda-sol.

Como resultado, as temperaturas do final de semana do dia 21 de abril podem ser mais amenas, com a possibilidade de registrar 10º C a região Sul do estado e aproximadamente 16º C na região central.

Assim sendo, a previsão aponta ainda para mais pancadas de chuva isoladas. Porém, André afirma que “estamos caminhando para uma tendência de tempo mais estável”.