É indignante pagar IPTU em Anápolis e não ver retorno. Se precisar acione a Justiça!

Já pagaram o IPTU?

Nessa semana venceu o prazo para os contribuintes quitarem com desconto. Teve vereadores pedindo para prorrogar o prazo de pagamento com desconto. Justificou o pedido também baseado nos prejuízos durante o período chuvoso.

Aparentemente essa causa não sensibilizou o coração do Senhor Prefeito, que está sendo chamado de “Roberto do Bilhão”.

Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque no quesito arrecadação, a Prefeitura está se despontando. Em contrapartida, a saúde, educação e infraestrutura estão deixando muito a desejar. Digo isso baseado no que escuto da população.

Recentemente aqui nesse espaço, comentei sobre os buracos nas ruas de Anápolis. Foram mais de 50 mil contas alcançadas só no Instagram, com centenas de manifestações legítimas do caos que a cidade atravessa.

A justificativa de que o período de chuva atrapalha o reparo dos buracos é pertinente. Tomara que o plano de ação já esteja pronto para o período pós chuva.

Eu não acredito!

Não acredito que haja um diagnóstico de onde o serviço tapa buraco deve atuar ou os locais que precisam de recomposição ou a recuperação do pavimento.

Não acredito que já elaboraram um PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos) para Anápolis, mapeando não só onde pontes foram destruídas e imóveis alagados, mas também onde há risco de escorregamentos com estimativa de custos para soluções e gestão integrada para as intervenções.

Eu não acredito!

Enquanto isso, vale compartilhar uma informação de utilidade pública: os prejuízos causados por buracos na via pública devem ser pagos pelo responsável pela via!

E como estamos falando dos buracos na nossa cidade, quem deve ser acionado é o Município, arcando com os prejuízos, já que é ele o encarregado de manter o perfeito estado das vias, inclusive preventivamente.

Vale destacar que os estragos não são só os causados aos carros, mas também os danos a moto, bicicleta e aos condutores e pedestres.

Registre os danos e os gastos, e procure seu advogado! Tem direitos da população, ao contrário dos impostos, que não serão divulgados publicamente!

Anápolis precisa dos anapolinos!

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.