Seliane da SOS deve presidir a CCJ, colegiado mais importante da Câmara de Anápolis

Vereadora do MDB tem a confiança de Márcio Corrêa e de Andreia Rezende, favorita para comandar o Legislativo

Pedro Hara - 04 de dezembro de 2024

Andreia Rezende e Seliane da SOS. (Foto: Reprodução)

Seliane da SOS (MDB) é a mais cotada para comandar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Anápolis, caso Andreia Rezende (Avante) seja eleita presidente do Legislativo no próximo biênio (2025 – 2026).

A emedebista conta com a confiança de Andreia e do prefeito eleito Márcio Corrêa (PL), que foi consultado e concordou com a indicação da ex-correligionária para assumir o colegiado mais importante da Casa.

A eleição da Mesa Diretora da Câmara de Anápolis para o próximo biênio está marcada para o dia 1º de janeiro, após a posse dos vereadores e do prefeito.

Favorita para comandar o Legislativo, Andreia deve derrotar o atual presidente da Casa, Domingos Paula (PDT), que busca a reeleição.