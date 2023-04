Justiça de Goiás decreta prisão de homem que jogou carrinho de supermercado na cabeça de mulher

Acusado de jogar um carrinho de supermercado na cabeça de mulher, em 16 de fevereiro deste ano, na cidade de Santo Antônio do Descoberto, Rogério Santos da Silva teve a prisão decretada pela Justiça.

Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por tentativa de homicídio com a qualificadora de crime cometido mediante o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O pedido de prisão, segundo o MPGO, foi necessário para “garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva (repetição de crimes) e para assegurar a aplicação da lei penal”.

O acusado tem contra si uma condenação à pena de nove meses de detenção, transitada em julgado em 2021. A sentença foi proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Luziânia.

De acordo com o órgão, a vítima estava na fila do supermercado, atrás do homem e utilizando o celular para encaminhar uma mensagem de áudio, quando foi surpreendida pelo ataque.

Para atingi-la, o acusado “aproximou-se da vítima e, sem motivação idônea, lançou o carrinho sobre ela, atingindo-a, violentamente, no lado esquerdo da cabeça”.

Segundo o laudo da perícia criminal, o objeto utilizado pelo homem poderia ter causado a morte da mulher.

“O carrinho de compras por ele utilizado como instrumento do crime pesava nada menos do que 24 quilos (kg), e tinha resistência suficiente para sustentar 300 kg de carga”, apontou o documento.