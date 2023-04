Empreendimento no interior de Goiás oferece vinícola no ‘quintal de casa’

Localizado a cerca de 180 km de Goiânia, o município de Santo Antônio do Descoberto abriga um empreendimento diferente, que visa a junção de moradia com o cultivo de uvas.

Trata-se do Condomínio Vitivinícola Engenho das Lages, uma fazenda localizada na zona rural da cidade que traz essa proposta ousada.

Com 408 hectares de extensão, a área será dividida em 80 chácaras com tamanho mínimo de 02 hectares, destinados para reserva ambiental (01), plantio (0,5) e moradia (0,5).

Os proprietários que adquirirem um lote no local poderão contar com uma estrutura elaborada para a colheita da uva, segurança e belas paisagens de vales e serras.

Eles também integrarão uma cooperativa por cotas de participação, que será responsável por toda a execução do manejo dos parreirais, desde a colheita até os requisitos legais de documentação e contratação de mão-de-obra.

Por fim, além de poder morar em um ambiente com ar puro, sem os inconvenientes das grandes cidades, os proprietários contarão com uma vinícola exclusiva, com o que é produzido na própria terra.

