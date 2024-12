Câmera flagra momento exato de colisão que resultou na morte de motociclista, em Rio Verde

Polícia Civil está a procura do condutor do veículo para dar andamento de investigações

Paulo Roberto Belém - 01 de dezembro de 2024

Carro atingiu a moto em alta velocidade (Foto: Divulgação)

Um motociclista, de 34 anos, morreu na noite deste sábado (30) em uma colisão envolvendo uma SUV e uma moto em Rio Verde, região Sudoeste de Goiás.

A colisão ocorreu no fim da noite de sábado (30) e a vítima estaria indo para o trabalho – já que trabalha no ramo da hotelaria.

Nas imagens registradas pela câmera de segurança, é possível ver quando a motocicleta é atingida em alta velocidade por um veículo. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Heloísio Guerra e Fortunato de Castro, no Bairro Odília.

O motorista, que furou o sinal de pare, não parou para socorrer a vítima e fugiu do local do acidente.

A Polícia Civil está a procura do condutor do veículo para dar andamento de investigações que explique as circunstâncias do acidente.