Marca de molho de tomate é investigada após denúncias de consumidores, em Goiás

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon) abriu um procedimento para apurar possível crime contra as relações de consumo praticado por uma marca de molho de tomate.

Com fábrica em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, duas vítimas procuraram a Decon após encontrarem “corpos estranhos” em sachês de molhos de tomate.

Os consumidores alegaram ter passado mal após a ingestão do produto, o que levou a delegacia a instaurar o procedimento.

Em São Paulo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) havia suspendido a comercialização de produtos da marca, mas revogou a punição após inspeção sanitária.

Os consumidores que notarem algo de estranho no produto, podem entrar em contato com a Decon por meio do telefone (62) 3201-1532 ou pelo WhatsApp (62) 98426-0700.