“Vou ser o Bin Laden da sua vida”, diz homem antes de atear fogo em mercadinho da sobrinha

Um homem, de 56 anos, é suspeito de ter atirado três coquetéis molotov no estabelecimento da sobrinha, localizado na Vila Jaiara, em Anápolis, na noite desta sexta-feira (14).

O Portal 6 apurou que a mulher, de 33 anos, abriu um mercadinho na garagem de casa, deixando o parente insatisfeito.

Durante discussão, o homem perguntou se a filha dela estaria em casa. Diante da resposta negativa, ele então disse que seria o “Bin Laden na sua vida”, em referência ao terrorista Osama Bin Laden.

Após alguns minutos o parente voltou e começou a arremessar coquetéis molotov contra o estabelecimento, sendo três no total.

De acordo com a vítima, várias mercadorias do mercadinho foram perdidas. O homem ainda ameaçou ela e o marido de morte.

Algumas horas depois, o genro e o sobrinho do suspeito tiveram que solicitar a presença da Polícia Militar (PM) no local, informando que ele os agrediu com golpes de facão.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, e autuado pela tentativa de homicídio e por causar incêndio no estabelecimento da sobrinha.