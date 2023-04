4 locais extraordinários para quem sonha em viver experiências únicas em Corumbá

Seja em feriados, férias ou finais de semana, os aventureiros goianos gostam sempre de realizar pequenas viagens para descansar e aproveitar todas as belezas que o estado tem para ofertar.

E uma das primeiras cidades que muitos pensam quando o assunto é lazer é Corumbá de Goiás, que fica localizada a aproximadamente 110 km de Goiânia e oferece opções que vão da natureza à história colonial.

1- Salto Corumbá

Passeio mais procurado no município, o complexo do Salto Corumbá chama a atenção de quem passa pela BR-414, com uma densa cachoeira sobre o enorme paredão de pedra. A diária para visitação custa R$ 65 por pessoa, e crianças com menos de 1 metro de altura não pagam.

São diversas atrações, como piscinas, tour de trem, restaurante e parede de escalada. O local conta com a imensa cachoeira do salto e a Gruta, que consiste em uma queda d’água no meio de um morro, formando um espaço fechado em formato de gruta. A água costuma ser cristalina, porém bem gelada.

2- Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França

Datada do século XVII, a construção é da época do chamado ciclo do ouro goiano, momento de auge dos garimpos. A igreja tem no teto um elegante afresco de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade.

A história mais aceita conta que o batismo do local se deu pelo ouro da região ter sido encontrado no dia da santa. O centro histórico da cidade foi tombado como patrimônio histórico e cultural nacional em 1988.

3- Chalés do Salto Corumbá

Ainda no complexo do Salto Corumbá, uma opção de estadia se destaca. Para casais e viajantes mais exigentes, que preferem um quarto com banheiro ao invés do tradicional camping, esta opção é única.

São chalés decorados, com pernoites custando entre R$ 560 e R$ 896 em dias de semana. Já nos finais de semana, o limite para reserva é de no mínimo duas noites, com preços variando entre R$ 1.100 e R$ 1.870.

4- Hotel Fazenda Serra da Irara

A aproximadamente 17 km da Igreja Matriz, o Hotel Fazenda Serra da Irara é outra opção que oferece conforto e lazer em Corumbá de Goiás.

Se diferencia do agito oferecido pelo Salto Corumbá, este hotel prioriza a tranquilidade, mas também conta com uma grande piscina com cascata e trilhas ecológicas, além da decoração e arquitetura tradicionais.

O restaurante promete o melhor da culinária goiana, no fogão à lenha. O espaço também dispõe de bar para drinks, salão de jogos e campo society. As diárias estão a partir de R$ 350.