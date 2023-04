Para muitos brasileiros que almejam viajar e conhecer outro país, o visto é sempre algo compreendido como um impedimento. Afinal, consegui-lo é algo difícil, que pode custar tempo e dinheiro. No entanto, você sabia que existem países em que os brasileiros podem visitar sem precisar de visto? Pois é.

Nesses países que listaremos a seguir, as pessoas nascidas no Brasil podem entrar sem que seja necessário receber a autorização que tanto amedronta alguns turistas.

6 países em que os brasileiros podem visitar sem precisar de visto

1. Bahamas

Conhecido pela paisagem paradisíaca e repleta de belas paisagens e atrações, Bahamas é um dos países em que chama a atenção dos turistas e que, no caso dos brasileiros, não precisa de visto para entrar.

2. Costa Rica

Localizado na América do norte, a Costa Rica é mais uma opção de países para se conhecer e que não precisa de visto para entrada. O local tem acesso ao mar do Caribe e é também cercado por uma vista um tanto paradisíaca. Então fica a dica!

3. Alemanha

Se você pretende fazer uma viagem relativamente curta de até 90 dias, a Alemanha não requisita um visto aos visitantes. Então, se você tem vontade de conhecer uma localidade da Europa, ai está a oportunidade.

4. Bélgica

Com uma regra similar a da Alemanha, a Bélgica é mais um dos países para se visitar e que não exigem vistos de brasileiros no caso de visitantes que pretende ficar no país por até 90 dias.

5. Grécia

Um dos países que muitos sonham em conhecer é a Grécia. Para alegria de muitos, o ambiente paradisíaco não requer visto para estadias de até 90 dias.

6. Suécia

Por fim, mias um país, desta vez europeu, que não requer visto na entrada é a Suécia. Por lá, é possível conhecer diversas atrações e um pouco da cultura local pelo tempo em que v você desejar.

