Não é a fraldinha: conheça a carne de segunda que surpreende no churrasco e supera até as de primeira

Corte tem se tornado uma alternativa cada vez mais procurada para o churrasco

Magno Oliver - 07 de dezembro de 2024

Maça do peito (Foto: Captura)

Quando o assunto é churrasco, os cortes de “primeira” como picanha, maminha e contrafilé costumam dominar as preferências.

No entanto, uma opção menos conhecida tem conquistado o paladar dos apreciadores de carne e ganhado cada vez mais espaço nas grelhas: a maçã do peito.

Embora seja classificada como carne de segunda devido à presença de fibras mais rígidas, a maçã do peito possui um potencial gastronômico que surpreende até os churrasqueiros mais experientes.

Quando preparada da forma correta, especialmente com técnicas de cozimento lento ou defumação, ela atinge uma maciez impressionante e um sabor marcante, que pode superar muitos cortes nobres.

Um dos métodos mais famosos para preparar a maçã do peito é o brisket, típico do churrasco texano.

A técnica consiste em cozinhar a carne em baixa temperatura por várias horas, o que quebra as fibras e derrete a gordura, formando uma crosta caramelizada por fora e deixando o interior extremamente macio e suculento.

No Brasil, o corte tem se tornado uma alternativa cada vez mais procurada para o churrasco.

Além do preço mais acessível, seu sabor intenso e a versatilidade de preparo garantem uma experiência diferente e deliciosa.

A carne pode ser fatiada, desfiada ou servida em pedaços generosos, agradando tanto quem busca algo tradicional quanto quem quer inovar no cardápio.

Se a ideia é impressionar os convidados e economizar ao mesmo tempo, a maçã do peito pode ser a aposta certeira.

Com paciência no preparo e os temperos certos, ela tem tudo para ser o destaque do churrasco — e, quem sabe, deixar cortes famosos para trás.