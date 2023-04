Novos mercados em Anápolis funcionam 24h e têm caixas automáticos sem atendentes

Anápolis tem novos mercados que trabalham exclusivamente com autoatendimento e funcionam 24h. O cliente consegue abrir a porta, registrar os produtos escolhidos e fazer o pagamento através de um aplicativo.

Uma delas se chama Zaitt, e fica na avenida Santos Dumont. Oferecendo desde lanches e bebidas até itens de higiene pessoal, a loja ainda conta com um micro-ondas para uso dos clientes e mesa para consumo no local.

O estabelecimento é uma franquia latino-americana, e dispõe também de um carregador para automóveis elétricos logo no estacionamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Há também a chamada 2Tok, que oferece serviços semelhantes, contudo com um extra, que é a lavanderia. O modelo seria uma evolução das lavanderias de autosserviço tradicionais nos EUA, que funcionam há décadas com o uso de moedas para acionar as lavagens.

Ela também está aberta 24h por dia, e fica localizada na rua Honestino Guimarães, no bairro Jundiaí.

A modalidade de autoatendimento é uma alternativa prática, já usada inclusive em algumas redes de supermercado, como o Rio Vermelho e o Bretas. Todavia, as novas lojas trabalham exclusivamente pelo aplicativo e também têm o diferencial de funcionarem 24h.