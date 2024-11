Presa dupla suspeita de invadir chácara e roubar dinheiro, carro e até mesmo porco do freezer

Suspeitos ainda fizeram duas pessoas de reféns, os amarrando no banheiro

Davi Galvão - 27 de novembro de 2024

Carro roubado foi encontrado pela Polícia Militar (PM)

A dupla suspeita de roubar uma propriedade rural e, com o uso de violência e armas de fogo, fazer dois homens de refém, foi presa nesta quarta-feira (27) pela Polícia Militar (PM), em Anápolis.

O crime aconteceu em uma residência, localizada no bairro Chácaras de Lazer São Jorge, na noite desta terça-feira (26), com os suspeitos rendendo dois homens, de 52 e 42 anos.

De lá, os invasores subtraíram um veículo Volkswagen Golf, três celulares, algumas ferramentas e um porco que estava no freezer.

As autoridades então, após tomarem conhecimento do automóvel utilizado pela dupla, conseguiram localizá-los no bairro Residencial Buritis, realizando a abordagem.

Com os suspeitos, foi encontrado parte do valor subtraído, além de uma fração do porco, um coldre de revólver em seis munições intactas.

De lá, as autoridades foram até outra residência, no Bairro de Lourdes, onde recuperaram o veículo e ferramentas roubadas.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida à Central de Flagrantes, onde segue à disposição das autoridades.