Policiais militares salvam vida de bebê que estava engasgando, em Anápolis

A atitude de uma equipe de policiais militares (PMS) foi capaz de salvar a vida de um bebê, em Anápolis, durante a noite deste sábado (15).

De acordo com os agentes do 28° Batalhão da Polícia Militar (PM), a criança estava na residência, junto com os familiares, mas acabou se engasgando.

Ao ver a situação, o pai e a avó do bebê se desesperaram e decidiram levar o pequeno até a portaria do batalhão para pedir ajuda das autoridades para salvá-lo.

No mesmo instante, uma equipe do 28° BPM se deslocou até a portaria e realizou a manobra heimlich – procedimento rápido de primeiros socorros para tratar asfixia e desobstruir as vias respiratórias.

Após a ação, a criança apresentou uma melhora no quadro e, posteriormente, foi levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para passar por um pediatra e receber os cuidados médicos necessários.