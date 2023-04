Sogra descobre gravidez da nora e pressiona casal a revelar ‘segredo’ antes do tempo

A insistência da sogra envolvendo o bebê recém descoberto por um casal levou uma mulher grávida a perder a paciência e desabafar a situação desconfortável nas redes sociais.

Sem saber mais como lidar com o infortúnio sozinha, a gestante utilizou a plataforma Reddit para pedir conselhos a outros usuários sobre como lidar com a atitude.

Na rede social a jovem mamãe contou que recentemente, descobriu que estava grávida do primeiro filho. Contudo, ela e o marido queriam manter a gravidez em sigilo.

“Eu não quero anunciar antes do nascimento. Quero minha privacidade e quero que esse momento seja nosso, não das outras pessoas”, disse ela.

No entanto, de acordo com a gestante, o marido quis revelar para a mãe dele sobre a gestação, pois tinha um contato difícil com a genitora devido às constantes viagens realizadas por ele decorrentes da profissão.

Mas, o que deveria ter sido tranquilo se tornou uma enorme bola de neve. Isso porque desde que soube sobre a chegada do bebê, a sogra passou a pressionar o casal para que eles revelassem a novidade, chegando a insinuar o ‘segredo’ para outras pessoas.

“Ela fala para suas filhas, irmãs do meu marido, que tem um segredo e não pode contar a elas, como se fosse uma adolescente! Ela confessou que quase contou para as filhas, mas diz que ‘se segurou’ para não fazer isso”, afirmou.

De acordo com a mulher, a ação da sogra representa, para ela, um comportamento egoísta, já que o assunto é algo que pertence a apenas ela e o marido.

“Estou espantada com o fato dela ser tão egoísta e incomodada com a possibilidade dela contar nosso segredo para todos. Não sei o que fazer”, desabafou.