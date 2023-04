Cantor sertanejo que morreu em acidente na GO-060 estava indo visitar a esposa e as filhas

A vítima do acidente fatal ocorrido na manhã do sábado (15), em Santa Bárbara de Goiás, é o cantor sertanejo Wandinelio Rosa Santana, de 33 anos, mais conhecido pelo nome artístico Nélio Santana.

De acordo com Aldenir Santos, esposa do artista, ele estava indo visitar ela e a filha no município de Anicuns. O homem foi atingido por um caminhão, que invadiu a pista contrária bateu contra ele em uma curva.

Ao G1, Aldenir contou como se deu o acidente que tirou a vida do esposo. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local.

“Tinha muita neblina na estrada. Ia um ônibus sentido a Goiânia e atrás do ônibus estava o caminhão carregado de areia e correndo muito. Não dava para frear, então ele jogou na contramão e passou por cima dele”

Segundo a esposa, Nélio era cantor há 10 anos e recentemente havia começado a fazer sucesso. Ele deixou duas filhas, de 12 e 08 anos.