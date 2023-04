Jovem cancela casamento após mãe morrer um dia antes em grave acidente

Uma jovem vivenciou o maior pesadelo às vésperas do casamento após descobrir que a mãe teria sofrido um grave acidente de carro e morrido.

A cerimônia estava prevista para acontecer no último sábado (15), em Marília (SP). No entanto, na sexta-feira (14), enquanto voltava de São José do Rio Preto, Edna Nabas Soares foi atingida por uma carreta.

Uma câmera de segurança fixada no caminhão gravou todo o momento em que o motorista, de 75 anos e CNH vencida, realizou uma ultrapassagem perigosa, na BR- 153.

A mãe da noiva ainda conseguiu desviar do motorista, porém bateu de frente com outro caminhão. Com a forte colisão, ela e o enteado, Gustavo Henrique de Oliveira da Silva, de 12 anos, não resistiram e faleceram imediatamente.

O idoso causador da fatalidade fugiu do local. Entretanto, a polícia conseguiu localizá-lo pouco tempo depois. Agora preso, o suspeito aguarda a audiência de custódia.

A situação trágica comoveu não somente os familiares, como todo o país, principalmente pelo fato da filha estar se preparando para o dia mais feliz da vida e ter de cancelar para organizar o enterro da mãe.