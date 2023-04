Mansão cor de rosa mais amada de Anápolis, Mezzanino reabre as portas com almoços a partir de R$ 19,90

Se tem uma coisa melhor que almoçar uma boa comidinha caseira é almoçar uma boa comidinha caseira em um local confortável, bonito e que traga descanso e paz para a alma.

Apesar de parecer coisa de novela, essa voltou a ser uma realidade para os anapolinos. Isso porque a Mezzanino, a mansão cor de rosa mais amada da cidade, passou por uma reforma e reabriu as portas com almoços executivos a partir de R$ 19,90.

O melhor de tudo é que as refeições, além de deliciosas e com os melhores preços, também são saudáveis e balanceadas por um nutricionista. Ou seja, é possível comer muito bem e ainda manter a saúde em dia.

Essa é também a opção ideal para aqueles que querem almoçar bem e não conseguem ir em casa por falta de tempo. É ainda uma chance de se distrair, aproveitar uma boa playlist e ter conversas agradáveis com amigos.

“Nosso foco é melhorar constantemente, acertar os erros e tentar servir o melhor. Além do almoço que está de volta, também estamos entregando festas incríveis. com valores fantásticos. Terminando nossas chuvas, vem Mezzanino de volta às noites também”, anunciou Anna Luiza, proprietária da Mansão Mezzanino.

Ao todo, a mansão conta com uma parte superior com mezanino triplo, além de um jardim impecável, Wi-Fi, banheiros com acessibilidade e uma carta completa de drinks.

A melhor parte, porém, são os valores. Os pratos do menu executivo variam entre R$ 19,90 até R$ 52,90. Os pratos de valores mais elevados são os que incluem camarões, salmão e picanha.

Já aos sábados e domingos, Mezzanino se torna sinónimo de feijoada, completa e por apenas R$ 29,90.

“A casa tem realizado casamentos e aniversários de 15 anos de tirar o fôlego. E a retomada do almoço veio após uma linda reforma. O que era lindo, ficou mais bonito ainda”, garantiu Anna.

A Mansão Mezzanino fica localizada na Rua 10, número 555, no bairro Jundiaí Industrial.

Mais informações podem ser obtidas através do Instagram @mansaomezzanino.