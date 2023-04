PC apreende 51 menores de idade por ameaças a escolas de Goiás

Dados divulgados pela Polícia Civil (PC) mostram que 51 menores de idade foram apreendidos em Goiás suspeitos de planejarem atentado em escolas do estado na última semana. Os números foram repassados pela corporação na manhã desta segunda-feira (17), durante coletiva de imprensa realizada na Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com as autoridades, durante o período, 40 casos foram investigados no estado. Todos eles começaram a ser averiguados após os jovens publicarem, nas redes sociais, indícios de um prováveis atentados em ambientes escolares espalhados pelo estado.

Segundo a delegada Giovana Sás Piloto, uma das intervenções aconteceu na semana passada em Itapuranga, em Goiás, e resultou na apreensão de sete jovens que planejavam praticar atos violentos em uma escola da cidade.

Nesta segunda-feira (17), outros quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil, após um jovem ameaçar realizar um atentado em um colégio. Na residência, havia um adolescente que estava sozinho, pois o pai havia viajado, na posse de cinco armas. Elas foram apreendidas e o pai do rapaz foi preso.

A PC ressalta que, na maior parte dos casos já investigados, os filhos possuem livre acesso a armas que são de responsabilidade dos pais, o que facilita na prática dos crimes.

“Todos os pais serão responsabilizados. A gente percebe que muitos pais estão omissos do que os filhos estão fazendo. Eu atendo muitos responsáveis que querem passar as responsabilidade para nós que somos da polícia”, reforçou Giovana.

A corporação ressalta que seguirá investigando ameaças desse tipo no território e está trabalhando em parceria com o Ministério Público e a Secretaria Estadual de Educação.