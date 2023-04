Bruna Biancardi anuncia chegada de filho com Neymar

Neymar, 31, vai ser papai pela segunda vez. Nesta terça-feira (18), Bruna Biancardi anunciou a chegada do herdeiro de sua relação com o atacante brasileiro. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes”, escreveu a influenciadora que não revelou o tempo de gravidez.

Bruna ainda comentou que não sabe o sexo, mas que é uma criança já amada pela família e amigos: “Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você”, completou na legenda de uma foto clássica em que aparece com Neymar apontando um coração para a barriga.