Conheça a jovem de Anápolis que foi eleita Miss Goiás Terra 2023

A jovem anapolina Andressa Colli, de 26 anos, foi eleita Miss Goiás Terra 2023. O evento que a coroou foi realizado em Caldas Novas, entre os dias 13 e 17 de abril.

Com o título, Andressa representará o estado no Miss Brasil, que será realizada no dia 1º de maio, em São Paulo.

As jovens Gabriella Serafim (Miss Goianira), de 20 anos, foi coroada Miss Goiás Ar, Gabriele Damaceno (Miss Caldas Novas), eleita Miss Goiás Fogo, e Leticia Rodrigues (Miss Goiânia), de 19 anos, coroada Miss Goiás Água.

Além das premiações principais, também foram entregues títulos secundários decididos pelo voto popular. Foram escolhidas as “Miss Fotogenia”, “Miss Influencer” e “Melhor Corpo”.

As eleitas foram Leticia Rodrigues (Goiânia), Geovana Anthonela (Itaberaí) e Gabriele Damaceno (Caldas Novas), respectivamente.