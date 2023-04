Desvendando as facetas de Formosa, a cidade das diversidades turísticas

Cravado próximo a uma das capitais mais ricas do País, Formosa é uma espécie de oásis do Planalto Central – sobretudo ao considerar a baixa umidade relativa de ar no período de estiagem.

Isso por que a cidade respira verde, cachoeiras e um dos melhores ‘ares’ para praticar o parapente do Brasil.

Ah, e não fica de fora profundezas das cavernas e outros 27 novos pontos recém-ingressados na rota turística do município – para muito além do Salto do Itiquira.

É sobre essa formosura que o podcast do Portal 6, Dando um Rolê por Goiás vai mergulhar nesse episódio.

Para tanto, a convidada é a secretária de turismo de Formosa, Pâmela de Castro Miranda Clemente.

Ela vai contar os desafios em ampliar o número de atrações da cidade, como o turismo rural e de negócios.

No mais, a prospecção de atrair novos turistas ‘vendendo’ a cidade nos principais pontos de entrada da região: o Aeroporto Internacional Santa Genoveva e Aeroporto Internacional Juscelino Kubtischek.