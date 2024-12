Homem é espancado com pedaço de madeira após tentar defender mulher do ex

Confusão teria se iniciado por conta de um ventilador, escalando para uma grande briga

Samuel Leão - 07 de dezembro de 2024

Agressão aconteceu durante a madrugada. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 33 anos, foi espancado com um pedaço de pau após tentar separar uma briga entre uma mulher o e ex-marido. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, na noite desta sexta-feira (06).

Por volta das 22h, eles estavam no bairro Quinta da Boa Vista, onde a confusão teria se iniciado por conta de um ventilador.

Percebendo o que ocorria, o vizinho resolveu intervir, com o intuito de proteger a mulher. Entretanto, ao se envolver na situação, ele acabou enfurecendo o rival, que iniciou a ofensiva.

Após ter o desentendimento com o ex-marido, ele foi atacado com um pedaço de pau. Na sequência, o agressor fugiu do local de moto.

A vítima então foi levada para casa, sendo tratada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele recebeu atendimento e foi deixada em estado estável.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e deverá ser investigado mais a fundo pela Polícia Civil (PC).