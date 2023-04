Goiás deve enfrentar frio e chuvas leves no feriado de Tiradentes; veja a previsão

Os goianos que forem curtir o feriado de Tiradentes devem ficar atentos às mudanças do tempo no estado. Isso porque a meteorologia prevê chuvas e temperaturas baixas para Goiás entre quinta-feira (20) e domingo (23).

Em entrevista ao Portal 6, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou que uma massa de ar polar deve derrubar os índices marcados pelos termômetros.

“A partir de quinta-feira (20), o estado começa a receber um pouco de influência na região Sudoeste. Mas é na sexta-feira (21) que temos um prognóstico de chegada do frio para a região Centro-Sul”.

Dessa forma, André afirmou que Goiânia pode encarar temperaturas mínimas de 15º C. Já municípios mais ao Sudoeste, como Rio Verde e Jataí, devem enfrentar índices de até 11ºC.

No entanto, o gerente do Cimehgo destacou que regiões mais ao Centro-Norte – indo de Anápolis até Porangatu – podem enfrentar leves pancadas de chuva durante o feriado de Tiradentes.

“Isso acontece porque a frente fria continua se deslocando, mas o ar polar só chega na região mais ao Sul, inibindo a formação de nuvens e deixando o tempo mais seco”, detalhou André Amorim.

O acumulado de quedas d’água pode chegar a até 20 mm no Noroeste do estado, próximo à divisa com a Bahia (BA).

A partir de sábado (22), o tempo deve começar a voltar à normalidade, com temperaturas mais amenas, habituais ao cotidiano de Goiás.

“No domingo (23), deve fazer o famoso ‘friozinho da manhã’, mas logo o calor já deve começar a despontar”, concluiu o gerente da Cimehgo.