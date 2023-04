Surpreso com o que ganhou após encontrar e devolver cheque milionário, homem faz pedido

Um homem argentino viralizou recentemente após dar um grande exemplo de honestidade e devolver cerca de $ 2 milhões de pesos argentinos (R$ 46 mil) ao verdadeiro dono, sem esperar nada em troca.

Luis Spahn vive na cidade de Rafaela e contou ao El Tiempo que trabalha em uma empresa de telefonia. Durante uma viagem para Santa Fé, ele teria encontrado um pacote com vários papéis juntos, unidos com um elástico.

Ao conferir do que se tratava, percebeu que eram cheques, nomeados por uma empresa de ferramentas, acumulando o alto valor. Imediatamente, para se livrar do problema, ele foi até a loja.

Lá, Luis conversou com o proprietário e contou que havia encontrado os cheques na estrada e, imediatamente, foi recebido com muita gratidão. “Como eu não queria pedir nada, eles me trouxeram uma pá”, disse ele.

“A pá não tem muita utilidade, porque eu vivo em um apartamento. E também não estava interessado em recompensas, nem esperava nada em troca”, comentou o homem, que deixou apenas um recado à empresa telefônica que trabalha.

Segundo Luis, a instituição que o emprega estaria passando por uma mudança e, por isso, ele temia que ficasse desempregado.

“Unificaram a Telecom com a Cablevisión, por isso, se houver algum executivo da empresa que esteja vendo isso, por favor, sou o único técnico que fica aqui com os grandes clientes, preciso do trabalho”, finalizou.