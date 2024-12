Não é frita, nem de molho: a melhor coisa para fazer com a carne moída que está na geladeira

Receita simples e caseira transformou o corte de carne em um preparo gostoso, robusto e diferente para curtir em casa

Magno Oliver - 04 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ marianabovolon)

No molho bolonhesa, para lasanha, com vegetais, como almôndegas, a carne moída é versátil e se adapta a qualquer tipo de receita.

Assim, quando se fala do corte, muitas são as opções de preparo que temos no livrinho de receitas. Elas são muito nutritivas e boas para se preparar na cozinha.

Dessa forma, muitas vezes a gente acaba comprando carne moída demais e então nos deparamos com uma grande quantidade na geladeira.

E são nessas horas que temos que soltar a criatividade para decidir o que fazer com tanta carne sobrando. Assim, trouxemos uma receita que vai te ajudar nisso.

O perfil no Instagram da @marianabovolon bombou nas redes sociais com uma receita de carne moída de dar água na boca. Pega papel e caneta nas mãos para anotar.

Ingredientes para a receita de Kebab

– 1kg de músculo ou acém moído;

– 1 cebola roxa picada;

– 1/2 pimentão de qualquer cor;

– 3 dentes de alho amassados;

– Folhas de cheiro verde;

– Pitada de sal e pimenta a gosto;

– Um fio de azeite.

Como preparar a receita de carne moída

Primeiro, você vai pegar um recipiente e colocar a carne moída, a cebola, os pimentões, o alho, as folhas de cheiro verde, o fio de azeite e os temperos.

Em seguida, misture tudo muito bem até a carne tomar uma forma mais consistente e robusta para modelar. Feito isso, leve para churrasqueira ou na Air Fryer, o que você preferir.

Depois disso, é só preparar o acompanhamento com uma farofinha ou arroz quentinho e se deliciar.

Confira o vídeo completo da receita:

