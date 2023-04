Três pessoas morrem após carro bater de frente com caminhão em Goianésia

Um grave acidente deixou três vítimas fatais em Goianésia, município a 175km de Goiânia, após um caminhão colidir com um carro de passeio, na tarde desta quarta-feira (19).

A ocorrência se deu por volta das 15h, no km 146 da GO-080. Conforme apurado pelo Portal 6, caía uma forte chuva na região, tornando a pista molhada e escorregadia.

Com isso, o motorista do automóvel, que trafegava no sentido oposto ao veículo de carga, teria perdido o controle e rodado na pista, se chocando frontalmente com o caminhão.

Devido à força do impacto, o carro ainda girou na rodovia, batendo lateralmente no veículo de carga, antes de parar, completamente destruído, no acostamento.

Dois passageiros que se encontravam no automóvel morreram na hora. Já o condutor foi levado ao hospital municipal de Goianésia, mas não resistiu aos graves ferimentos e também veio a óbito.

O motorista do caminhão, por sua vez, saiu ileso do acidente e não precisou de atendimento médico. O veículo de carga ficou bastante danificado após o impacto, sem condições de tráfego.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado no local e fez a retirada dos corpos das vítimas fatais. Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar prosseguimento às investigações do incidente.