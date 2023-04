Com a chegada do feriado, muita gente aproveita para tirar o tempo para descansar e se desapegar das redes sociais. Por isso, para quem quer surpreender a pessoa do outro lado da tela, é preciso aproveitar o período antes do feriado para mandar uma mensagem marcante para o outro.

Dessa forma, a pessoa ficará com você na mente durante todo o período, além de se sentir lembrada por você.

6 mensagens de WhatsApp para surpreender a pessoa do outro lado antes do feriado

1. Vim para te desejar um ótimo feriado e deixar um abraço bem apertadinho!

Uma das mensagens que pode deixar o outro com o coração quentinho é essa. Isso porque assim, a pessoa sairá para o descanso sabendo que tem alguém que deseja o melhor para ela.

2. Estarei pensando em você durante todo esse feriado

Uma frase que, sem dúvida, pegará o outro de surpresa é essa. Dessa maneira, a pessoa terá certeza de que você realmente almeja ter algo sério com ela.

3. Espero que você pense em mim durante esse feriado assim como estarei pensando em ti

Outra frase fofa é essa. Assim, a pessoa terá certeza dos sentimentos que você sente sobre ela e pode até se abrir mais com você depois dessa frase.

4. Quero passar esse feriado ao seu lado

Pode até parecer clichê, mas assumir que quer ficar ao lado da pessoa durante a folga dele pode ser a chance que você procura para passar mais tempo com a pessoa amada. Então, não tenha receio.

5. Curta cada instante dessa folga porque você merece

Essa pode não ser uma frase romântica, mas é capaz de fazer com que a pessoa se sinta mais reconhecida pelos afazeres que tem que realizar durante a semana e, por isso, é uma ótima forma de animar os ânimos do outro antes do feriado.

6. Desejo que esse feriado seja tão maravilhoso quanto você

Por fim, essa é mais uma das mensagens capazes de fazer a outra pessoa se surpreender com você. Afinal, convenhamos que esse tipo de frase não é algo que recebemos todo dia.

