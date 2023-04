Ganhadora de mais de R$ 20 milhões na loteria tem triste fim após o marido descobrir o que ela fazia com o dinheiro

Uma ganhadora de loteria teve um final trágico após começar a gastar o dinheiro escondido e o marido descobrir alguns segredos terríveis sobre ela e os vícios.

Ibi Roncaioli era casada com o médico Joseph Roncaioli. Apesar de terem uma filha juntos, o casal passava bastante tempo longe e quase não se falava.

Quando a mulher ganhou cerca de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 20 milhões), o esposo ficou curioso para saber como ela estaria gastando a fortuna.

Investigando um pouco mais, o ginecologista descobriu além do que devia. Joseph percebeu que a esposa estava em um sério quadro de alcoolismo e distribuindo a fortuna entre os filhos.

Mas o problema não para por aí. O médico encontrou provas de que Ibi teria um outro filho secreto, que nunca havia mencionado anteriormente. A este, ela entregou US$ 1,4 milhão (R$ 7 milhões), o que deixou o marido furioso.

Revanche

De acordo com os investigadores do caso, Joseph teria injetado analgésicos e álcool no corpo de Ibi, o que teria levado a vítima à morte.

Em defesa, o médico explicou que o plano era apenas deixá-la desacordada para concluir as buscas por informações da mulher.

O advogado da família da vítima alegou à Justiça que o ginecologista não havia sequer chamado a polícia ou tentado reanimar a esposa.

Ao contrário, ele ligou para o contador e para um corretor de imóveis para verificar sobre a atualização das finanças.

Com isso, Joseph foi considerado culpado pelo homicídio de Ibi.