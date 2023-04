Área destinada ao regime semiaberto será transformada em distrito agroindustrial

O Governo de Goiás assinou, na quarta-feira (19), um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que tornará a área destinada ao semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia em um distrito agroindustrial.

Segundo o vice-governador Daniel Vilela (MDB), a medida busca renovar e qualificar as estruturas do sistema prisional, além de promover o desenvolvimento da economia goiana.

“Neste local, o semiaberto tem trazido prejuízos para a cidade, porque é a única região de Aparecida que tem condições de crescimento. Então, é um desejo que a gente possa ocupar melhor o local, para que seja um espaço de crescimento e geração de renda”, argumentou.

Conforme o documento, uma nova unidade será construída em um prazo de 24 meses, em outra área do Estado, dentro do Complexo Prisional do município. Ela ofertará 500 vagas para detentos do regime semiaberto.

O espaço hoje ocupado dará lugar ao Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), que será gerenciado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

A área total é de 2 milhões de metros quadrados (m²), sendo 1,1 milhão de m² dividido em 359 lotes. “Vamos investir R$ 130 milhões em infraestrutura e deixar tudo pronto para que sejam implantadas novas indústrias, para geração de emprego e renda”, afirmou Manoel Castro, presidente da empresa de economia mista.

O gestor da Codego ainda pontuou que os terrenos na região serão vendidos com desconto de 70% no valor de mercado.