Inscrições para Corrida de Rua já estão abertas em Anápolis; veja como participar

Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do 12º Circuito Anapolino de Corrida de Rua. A prova está prevista para o dia 21 de maio, com largada às 08h, em frente ao Ginásio Internacional Newton de Faria.

Os interessados tem até o dia 14 de maio para se inscrever pelo site www.circuitoanapolino2023.com.br/home. O limite é de cinco mil inscritos para a disputa.

Os primeiros a garantir vaga vão receber kit promocional, composto por camiseta, viseira, sacochila e número de peito com chip.

Haverá premiações em troféus e dinheiro para os primeiros colocados gerais, nas categorias masculino e feminino. Todos os participantes ganharão medalha de participação.

Os inscritos deverão levar dois quilos de alimentos não perecíveis, com exceção de fubá e seus derivados, para troca do material da prova, no Ginásio Internacional Newton de Faria.

Posteriormente os itens arrecadados serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições filantrópicas de Anápolis.