Acidente com carreta deixa BR-060 completamente bloqueada, entre Anápolis e Goiânia

Portal 6 apurou que PRF foi mobilizada e um grande congestionamento já se formou na região

Caio Henrique - 18 de abril de 2024

Acidente envolvendo carretas bloqueou passagem na BR-060. (Foto: Divulgação/ PRF)

Um acidente que envolveu veículos de grande porte bloqueou totalmente a passagem na BR-060, entre Anápolis e Terezópolis de Goiás – pouco antes da praça de pedágio de Goianápolis.

Em imagens obtidas pelo Portal 6, é possível ver a dimensão do acidente, que aconteceu na altura do km 105 e deixou uma das carretas atravessada na via, impedindo qualquer tipo de passagem.

A situação já gerou um congestionamento na região. A reportagem apurou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já foi mobilizada e que nenhuma vítima fatal foi identificada.

A contabilização de possíveis feridos ainda segue em andamento.

Ainda não se sabe o que causou o acidente. Mais informações a qualquer momento.