Psicóloga viraliza mostrando o que os pais jamais devem comprar para os seus filhos

Uma psicóloga, especializada em criminologia, deixou alguns bons avisos para os pais que relativizam a entrada de alguns itens em casa, sem ter a menor noção dos transtornos que eles podem causar.

Dannah Eve, que também é mãe, explicou que “apenas deixar bons conselhos para as crianças não é o suficiente”. É preciso ficar mais atento com as vivências dos pequenos para não engatilhar problemas.

“Se o seu filho está em idade escolar, uma mochila ou roupas com o nome dele pode, infelizmente, colocá-lo em uma situação muito perigosa”, alertou a profissional.

“Os predadores não aparecem como essas pessoas monstruosas, eles aparecem como pessoas genuinamente boas. Dar a eles acesso ao nome da criança é algo que você nunca quer fazer”, orientou.

“Vamos ser sinceros, no segundo em que alguém diz o nome de uma criança e ela se vira, essa pessoa automaticamente leva vantagem”, disse Dannah.

A psicóloga deixa bem claro que, quando a pessoa mal intencionada percebe a vantagem, fica muito mais fácil encaminhar a vítima para a emboscada.

Nos comentários, os internautas ficaram gratos com as dicas. “Meus Deus, nunca havia pensado que um simples nome na mochila poderia causar problemas… Obrigada por isso!”, contou uma mulher.