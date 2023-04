Talvez você não saiba, mas existem certas coisinhas que toda mulher faz escondido e não, não é para pensar besteira.

Trata-se de atividades e afazeres de autocuidado, passatempo e formas de se conectar com as amigas.

A questão é que são coisas que elas não querem que os homens saibam ou fiquem por dentro do que elas gostam.

6 coisas que toda mulher faz escondido dos homens e eles nem imaginam:

1. Falar do crush para as amigas

Começando nossa lista, um dos maiores passatempos das mulheres é falar do crush para as amigas.

Nessas horas, elas comentam sobre a vida dele, seus sentimentos e até como foi o date com o gato.

2. Hidratar o cabelo enquanto faz outra coisa

Os homens talvez não entendam isso, mas hidratar o cabelo é uma coisa bem complexa para as mulheres.

Porque, afinal, exige tempo, paciência e muito cuidado. Por isso, as mulheres gostam de fazer outras coisas enquanto o produto age nos fios, como lavar a casa, se depilar e assim por diante.

3. Enviar stories de outras pessoas para a melhor amiga o dia todo

Não é por maldade, é apenas por uma questão de alimentar fofocas diárias com a melhor amiga.

Por isso, as mulheres, no off, encaminham aquele story polêmico para as duas comentarem sobre ele.

4. Pensam em futuros looks

Normalmente, quando estão sozinhas, essas mulheres também podem estar com tempo livre.

Por isso, esse é o momento perfeito para planejarem looks para futuros eventos, festas de aniversário, aquele almoço especial e para uma balada.

5. Testar maquiagens e penteados

Quando estão sozinhas, as mulheres amam testar novas coisas escondidas, como penteados e makes mais complexas.

Afinal, ali sozinhas, elas possuem liberdade para errar e tentar de novo, para, assim, estarem afiadas para colocar em prática quando precisarem.

6. Idealizar um romance perfeito com o crush

Por fim, para as mais românticas, debaixo dos panos a melhor coisa para se fazer é idealizar aquele romance avassalador com o crush.

Nesse momento, vale pensar no futuro, planos e possíveis viagens e jantares.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!