Homem fica com ciúme e mata o amigo que estava tomando cerveja com ele e a namorada

Um homem, de 41 anos, foi vítima de um ataque do amigo em Morrinhos na tarde deste sábado (22). O acesso de fúria ocorreu por causa de ciúmes.

Segundo a Polícia Militar (PM), além do amigo, o autor, de 35 anos, também desferiu golpes com uma faca contra a esposa, de 38 anos.

Ele estava bebendo cerveja com as vítimas quando ficou enciumado e esfaqueou o amigo repetidamente. Em seguida, se virou contra a mulher.

Em decorrência do conflito, o autor também se machucou com a arma branca e tentou fugir do local. Embora o Corpo de Bombeiros tenha socorrido os presentes, o amigo não resistiu e faleceu no hospital.

A mulher, por sua vez, se recupera dos golpes. Já o autor foi preso pela PM e encaminhado à Delegacia de Caldas Novas para ser autuado pelos crimes.