Lojas de carros usados passam por momento de instabilidade no setor em Goiânia

A venda de carros usados em Goiânia passa por um momento de instabilidade entre os comerciantes do segmento, tendo em vista um cenário de aumento de preços e dificuldade para colocar os veículos nas ruas.

Na prática, donos de garagens na capital colocam o alto índice dos juros como o ponto de entrave nas vendas mas, ao mesmo tempo, a esfriada na produção de veículos novos pode dar uma turbinada no segmento.

Conforme dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o acumulado dos últimos 12 meses foi de 4,06% para o setor na capital goiana.

Entre os proprietários de garagens no município, existem aqueles que estão vivendo um momento de dificuldade para esvaziar o estoque.

É o caso de Edivaldo Almeida, dono de um comércio localizado no Setor Sul da cidade. Ao Portal 6, ele afirmou que, em 30 anos de atuação, nunca teve um início de ano tão ruim como este de agora.

“O mercado não está receptivo. Estamos com uma alta inadimplência e as taxas de financiamento estão inaceitáveis, o que leva o cenário a chegar no jeito que está. Todas as revendas estão com os pátios lotados”.

Edivaldo destacou que a empresa dele possui um estoque que gira entre 50 e 60 veículos mensalmente. Para manter o equilíbrio financeiro, ele tem que vender cerca de 20 veículos todos os meses.

No entanto, ele tem vendido entre 10% e 12% do estoque, menos da metade do que seria necessário.

Por fim, o comerciante destacou que a questão do preço não chega a ser um grande empecilho para a compra dos semi-novos. No entanto, ele apontou que a falta de financiamentos de crédito seria a responsável por “travar” as movimentações.

“Nesse setor, 90% dos consumidores precisam desse crédito para conseguir pagar o carro, são poucos que compram à vista. Se os bancos oferecerem empréstimos com taxas de juros melhores, daria uma turbinada nas vendas”, concluiu.

Outro lado da história

Se por um lado o cenário atual é visto como crítico, um outro estabelecimento em Goiânia tem enxergado o momento como uma oportunidade para a venda de carros usados.

Sócio proprietário de uma rede de lojas, Divino Cláudio afirmou que a empresa dele teve, neste início de ano, um aumento de 12% na comercialização dos veículos em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo ele, a paralisação da produção de muitas montadoras deu uma “esfriada” no mercado de carros zero km, o que é positivo para os semi-novos, pois os consumidores se voltam ao setor.

Além disso, o comerciante afirma que a compra destes veículos traz também vantagens para o comprador em um momento de pós-venda.

“Em relação a carros novos, ele paga menos com manutenção, seguro, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Há também uma questão de custo benefício, porque o cliente pode ter um carro de ótima qualidade, sem a depreciação de valor do carro zero”, detalhou.